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14:19, 3 августа 2025Мир

Латиноамериканские картели заподозрили в подготовке бойцов в ВСУ для нападения на США

Представители наркокартелей обучаются в ВСУ управлять БПЛА
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jacob Garcia / Reuters

Представители латиноамериканских картелей вступают в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) для обучения. Об этом сообщает издание L'antidiplomatico.

По данным издания, выходцы из криминальной среды стараются научиться управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Издание подозревает, что картели в дальнейшем будут использовать этих людей для нападений на американской территории и торговли наркотиками.

Издание отмечает, что на Украине складывается тревожная эволюция международной организованной преступности.

Ранее сообщалось, что в 25-й бригаде ВСУ воюет подразделение наемников из Мексики Miquiztli Force.

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