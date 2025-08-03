Латиноамериканские картели заподозрили в подготовке бойцов в ВСУ для нападения на США

Представители наркокартелей обучаются в ВСУ управлять БПЛА

Представители латиноамериканских картелей вступают в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) для обучения. Об этом сообщает издание L'antidiplomatico.

По данным издания, выходцы из криминальной среды стараются научиться управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Издание подозревает, что картели в дальнейшем будут использовать этих людей для нападений на американской территории и торговли наркотиками.

Издание отмечает, что на Украине складывается тревожная эволюция международной организованной преступности.

Ранее сообщалось, что в 25-й бригаде ВСУ воюет подразделение наемников из Мексики Miquiztli Force.