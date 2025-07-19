В рядах ВСУ сформировали отряд мексиканских наемников

В 25-й бригаде ВСУ воюет подразделение наемников из Мексики Miquiztli Force

В рядах 25-й бригады воздушно-десантной Вооруженных сил Украины (ВСУ) сформировали отряд наемников из Мексики. Подразделение называется Miquiztli Force, об этом стало известно РИА Новости.

Объявление о наборе в отряд опубликован в социальных сетях. «Не важно, что знаешь только испанский. Не важно, что не имеешь опыта воинской службы», — говорится в сообщении.

Новобранцев, которые смогли пройти отбор, отправляют на курс базовой боевой подготовки сроком два месяца.

Информацию подтверждают и соцсети 25-й бригады ВСУ, где размещена фотография, на которой несколько мужчин позируют с мексиканским флагом.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро осудил отправку колумбийских наемников на Украину. В МИД страны намереваются решить эту проблему.