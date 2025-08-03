Лукашенко завершил рабочий визит в Россию после встречи с Путиным

Пул Первого: Лукашенко завершил рабочий визит в РФ и вернулся в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что глава государства вернулся в Минск 3 августа. «Выходные — на алтарь обсуждения важнейших вопросов и проблем», — говорится в сообщении.

Лукашенко прибыл в Москву в пятницу, 1 августа. Он и Путин встретились на острове Валаам в Карелии.

Ранее Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко высказался о переговорах с Украиной. По его словам, Россия может подождать, если в Киеве считают, что сейчас не время для контактов сторон.