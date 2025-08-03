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17:52, 3 августа 2025Экономика

Москвичей предупредили об аномальных ливнях

Синоптик Тишковец: Пик аномальных ливней в Москве придется на 4 августа
Юлия Юткина
Юлия Юткина
СюжетЛивень в Москве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пик аномальных ливней в Москве придется на вечер 4-го августа. Об этом сообщает специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным метеоролога, в этот день выпадет 36 миллиметров осадков. Мощные дожди продолжатся до середины вторника. Как подчеркивает Тишковец, с 4 по 5 августа выпадет месячная норма дождя — до 80 миллиметров.

Синоптик предупредил москвичей, что после небольшого перерыва дожди снова нагрянут в столицу в четверг днем. Они продолжатся и в пятницу, но уже с меньшей интенсивностью.

В выходные осадков не ожидается. Температура воздуха, по словам Тишковца, поднимется до плюс 25 градусов Цельсия.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что москвичам нужно привыкать к новому климату, характерному для субтропиков. Жара выше плюс 30 градусов и мощные ливни становятся его частью.

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