Ставшая жертвой кражи в Европе телезвезда дала важный совет

Участница «Танцев со звездами» Циаккас назвала воров в Лондоне профессионалами

Участница популярного британского шоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) Мишель Циаккас, ставшая жертвой кражи в центре Лондона, дала важный совет. В эфире программы «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) она назвала воров в европейской столице профессионалами, передает The Independent.

Циаккас обокрали, когда она шла к дантисту. Телезвезда достала телефон из кармана, и в этот момент неизвестный подъехал к ней на электровелосипеде, схватил устройство и скрылся.

«Обычно я очень бдительный человек, я смотрю по сторонам. Но такие вещи просто невозможно предвидеть, и поэтому я бы посоветовала всем быть предельно осторожными. Даже когда вам кажется, что все контролируете, эти преступники — профессионалы. Они появляются из ниоткуда, и ваш телефон исчезает», — высказалась Циаккас.

О том, что ее обокрали в Лондоне, телезвезда сообщила в конце июня. Циаккас призналась, что почувствовала себя беспомощной из-за случившегося.