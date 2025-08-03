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18:34, 3 августа 2025Из жизни

Мужчина нашел на унитазе полутораметровую змею соседа

В США полутораметровая змея забралась на чужой унитаз
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Derry, NH Police Department

В ванной комнате жителя штата Нью-Гэмпшир, США, мужчина нашел соседского питона. Об этом пишет People.

Мужчина зашел в туалет и увидел полутораметровую змею на унитазе. Он испугался и вызвал экстренные службы. Прибывшие спасатели быстро вынесли питона из дома и назвали его очень послушным.

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Выяснилось, что змея принадлежит соседу. Хозяин питона так и не смог ответить, как рептилии удалось сбежать и каким образом она забралась в чужую квартиру.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда стал жертвой нападения трехметрового питона в собственном туалете. Змея вцепилась в гениталии мужчины, и он упал в обморок от потери крови.

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