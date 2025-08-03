На парковке под Белгородом дрон ВСУ сдетонировал и ранил местного жителя

В поселке Ракитное мужчина получил ранения после детонации дрона ВСУ на парковке

Под Белгородом на парковке коммерческого объекта из-за детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) был ранен местный житель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Дрон ВСУ сдетонировал в поселке Ракитное. Мужчина самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. Медики диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Пострадавший получил необходимую помощь, сейчас его состояние стабильно. Он продолжит лечение амбулаторно.

1 августа ВСУ атаковали 11 населенных пунктов Белгородской области. «В селе Головчино Грайворонского округа мужчина получил контузию в результате детонации дрона о дорожное полотно. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался», — написал он.