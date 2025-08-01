Мирные жители пострадали при массированном ударе ВСУ по российскому региону

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали 11 населенных пунктов, есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 11 населенных пунктов Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Головчино Грайворонского округа мужчина получил контузию в результате детонации дрона о дорожное полотно. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался», — написал он.

Еще один мирный житель пострадал при атаке на село Отрадное. Там дрон ударил в «газель», водитель которой получил баротравму. Он самостоятельно обратился в больницу Белгорода. Помимо того, повреждения получили многоквартирный и частный дома.

Также атакам украинских войск подверглись еще девять населенных пунктов: села Новостроевка-Первая, Нижнее Березово-Второе, Маломихайловка, Смородино, Борки, Шелаево, Бобрава, Грузское, поселок Уразово. Там повреждения получили семь частных домов и несколько транспортных средств.

Ранее стало известно, что власти Белгородской области совместно с МЧС в тестовом режиме запустят новый сигнал оповещения об атаках беспилотных летательных аппаратов. Гладков подчеркнул, что окончательное решение об использовании нового алгоритма примут на заседании оперативного штаба после тестовой проверки.