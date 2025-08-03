На пляже в Одессе девушки устроили драку из-за русской музыки

На пляже в Одессе девушки подрались из-за русской музыки

В Одессе отдыхающие подрались на пляже из-за музыки на русском языке. Внимание на инцидент обратило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Местные паблики пишут, что конфликт возник из-за русской музыки», — утверждается в публикации.

На опубликованном изданием видео можно заметить, как девушки в купальниках устроили массовую драку. Позже к ним присоединились мужчины, часть из которых попыталась разнять потасовку.

Ранее в Киеве ребенок на улице слушал русский рэп, что не понравилось местной жительнице. Она вышла на улицу и устроила скандал. Женщина несколько раз оскорбила ребенка, а также требовала, чтобы он позвал своих родителей, и угрожала ему полицией.