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22:55, 3 августа 2025Бывший СССР

На пляже в Одессе девушки устроили драку из-за русской музыки

На пляже в Одессе девушки подрались из-за русской музыки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

В Одессе отдыхающие подрались на пляже из-за музыки на русском языке. Внимание на инцидент обратило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Местные паблики пишут, что конфликт возник из-за русской музыки», — утверждается в публикации.

На опубликованном изданием видео можно заметить, как девушки в купальниках устроили массовую драку. Позже к ним присоединились мужчины, часть из которых попыталась разнять потасовку.

Ранее в Киеве ребенок на улице слушал русский рэп, что не понравилось местной жительнице. Она вышла на улицу и устроила скандал. Женщина несколько раз оскорбила ребенка, а также требовала, чтобы он позвал своих родителей, и угрожала ему полицией.

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