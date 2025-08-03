На Западе признали преимущество России в зоне спецоперации

Steigan: Западные СМИ признали преимущество России в СВО на Украине

Журналисты западных СМИ признали преимущество российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом написало издание Steigan.

Так, американский телеканал CNN признал, что якобы скромные успехи России увеличиваются, а тон газеты The Telegraph «также не внушает Украине оптимизма».

«Западные СМИ постепенно начинают понимать, что их опосредованная война на Восточном фронте проиграна. Целый ряд изданий и телеканалов наконец-то начали признавать достижения России в ходе летней кампании и перестали бездумно твердить о "ничтожно малых" успехах», — отмечается в публикации.

Ранее The Telegraph назвала мрачными перспективы обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске. По информации издания, многие украинские военные на фоне неминуемого падения обороны пытаются перевестись из города на другие участки фронта.