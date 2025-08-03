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05:05, 3 августа 2025Интернет и СМИ

Названы типичные фразы телефонных мошенников

Депутат Немкин назвал тревожные фразы в речи признаком мошенников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал, какие фразы являются явным признаков мошенничества. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Немкин рассказал, что типичными в речи телефонных мошенников являются тревожные фразы, которые вызывают чувство срочности или паники. Депутат к ним также отнес просьбы предоставить конфиденциальную информацию и предложения о выгодных сделках и призах.

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«Например, мошенники могут говорить: "Ваш счет будет заморожен через час, если вы не предоставите информацию". Или: "На ваше имя подан судебный иск, немедленно позвоните нам". Такие заявления рассчитаны на то, чтобы спровоцировать вас на поспешные действия без должного обдумывания», — объяснил он.

Парламентарий добавил, что стоит обратить внимание на ненормативную лексику в речи или на ее сбивчивость, а также на использование терминов. Злоумышленники могут их употреблять, чтобы запутать свою жертву. Немкин напомнил, что полезно перепроверять информацию и перезванивать в организации по официальным контактам.

Ранее сообщалось, что Киев учит телефонных мошенников втираться в доверие к своим жертвам и вкладывать душу в разговор для получения денег. В инструкциях утверждается, что найти подход можно к каждому человеку.

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