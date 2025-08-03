Невеста Павла Дурова отпраздновала 25-летие и получила в подарок ванну тирамису

Невеста Павла Дурова отпраздновала 25 лет в Сен-Тропе и получила ванну тирамису

Юлия Вавилова, невеста основателя Telegram Павла Дурова, отметила 25-летие на французском курорте. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Именинница поделилась в соцсетях кадрами празднования из Сен-Тропе. На снимках фигурировала огромная ванна с тирамису — вероятно, подарок от Дурова, известного своей любовью к ледяным ваннам. На одном из фото запечатлен момент, когда Дуров несет Вавилову на руках к «сладкой» ванне. «Мне повезло, что все вы есть в моей жизни», — написала Вавилова, поблагодарив подписчиков за поздравления.

Юлия Вавилова также получила уникального виртуального лягушонка Plush Pepe от избранника. Основатель Telegram выбрал такой оригинальный способ поздравить Вавилову, так как она собирает коллекцию розовых и фиолетовых цифровых подарков на фоне Cyberpunk.

Отношения пары стали достоянием общественности в августе 2024 года после задержания миллиардера в Париже. Тогда же выяснилось, что Юлия потеряла ребенка на фоне стресса из-за ареста Дурова.