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02:15, 3 августа 2025Россия

Один человек пострадал при атаке ВСУ на Воронежскую область

Mash: При атаке ВСУ на Воронежскую область пострадала женщина
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

По его информации, инцидент произошел в селе Отрожка. Там загорелся дом. «По предварительным данным, пострадавшая жива, повреждено два дома», — говорится в сообщении.

На место прибыли экстренные службы. До их приезда местные жители тушили пожар своими силами.

Ранее сообщалось о пожаре в селе Новая Усмань в Воронежской области. Он также возник из-за атаки украинских беспилотников.

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