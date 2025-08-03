Один человек пострадал при атаке ВСУ на Воронежскую область

Mash: При атаке ВСУ на Воронежскую область пострадала женщина

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

По его информации, инцидент произошел в селе Отрожка. Там загорелся дом. «По предварительным данным, пострадавшая жива, повреждено два дома», — говорится в сообщении.

На место прибыли экстренные службы. До их приезда местные жители тушили пожар своими силами.

Ранее сообщалось о пожаре в селе Новая Усмань в Воронежской области. Он также возник из-за атаки украинских беспилотников.