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20:25, 3 августа 2025Интернет и СМИ

Ольга Бузова стала очевидицей атаки украинских беспилотников в Краснодарском крае

Певицу и ведущую Ольгу Бузову испугала атака беспилотников ВСУ в Адлере
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица и телеведущая Ольга Бузова оказалась очевидицей ночной атаки беспилотников ВСУ в Краснодарском крае. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По ее словам, она заметила атаку, когда собиралась спать. «Сначала был грохот, я вышла из номера на балкон, и все произошло очень быстро. Взрыв прям перед глазами над морем», — написала певица и ведущая.

Бузова отметила, что три часа оставалась без связи и узнала подробности произошедшего только утром. «Спасибо за такую четкую работу службам безопасности отеля и работе нашей ПВО», — добавила артистка. По ее словам, она очень испугалась. В момент атаки Бузова находилась в Адлере после концерта, который дала в Сочи 2 августа.

Ранее сообщалось, что во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сочи люди прятались в подземных переходах. Одна из туристок рассказала, что находилась в укрытии до 5 утра.

В конце июля стало известно, что туристам из Москвы отказали в укрытии во время массированной атаки ВСУ на Сочи. Супружеская пара пыталась найти помощь в отеле «Цитрус» в Сириусе, однако россиянам отказали, сославшись на то, что им нельзя впускать посторонних с улицы.

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