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15:17, 3 августа 2025Россия

Перед Крымским мостом собралась очередь из 2 тысяч автомобилей

Перед Крымским мостом собралась очередь из более чем 2 тысяч автомобилей
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Перед Крымским мостом днем 3 августа собралась очередь из более чем 2 тысяч автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Уточняется, что по состоянию на 14:00 по московскому времени со стороны Краснодарского края досмотра ожидали 1850 машин. Со стороны Крыма в очереди на ручной досмотр тогда же находились 349 транспортных средств.

«[По данным на 15:00] в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1495 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 383 транспортных средства. Время ожидания более часа», — говорится в публикации.

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