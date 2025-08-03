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14:34, 3 августа 2025Из жизниЭксклюзив

Переехавшая в Египет россиянка рассказала о необычном отношении египтян к браку

«Лента.ру»: Переехавшая в Египет россиянка рассказала об ухаживаниях египтян
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Россиянка, 10 лет живущая в Египте, рассказала, как в этой стране строят романтические отношения. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

Ирина переехала в Египет спонтанно, а спустя некоторое время нашла себе мужа-египтянина, который знает русский. Как подчеркивает Ирина, местные мужчины относятся к браку необычно. «У них все четко: понравилась девушка — надо жениться. Размусоливаний, присматриваний нет. Тут же в охапку, знакомство с семьей и брак», — объяснила она. Все ухаживания начинаются после свадьбы.

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Женщина рассказала, что местные свадьбы также могут удивить русских. Обычно все отмечают в шатрах с музыкой, зовут даже тех, кого не знают, танцуют и веселятся. «Дай бог, если каждому баночка колы достанется, на этом угощения закончатся. Здесь столы-поляны, как на русских свадьбах, не накрывают», — добавила она.

Ранее сообщалось, что россиянка, уехавшая во французский город Тулуза, раскрыла особенности общения с местными мужчинами. «Во Франции у мужчин не принято закрывать девушке счет, дарить на свидании цветы, да и в целом проявлять щедрость», — объяснила она.

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