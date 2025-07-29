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11:47, 29 июля 2025Из жизниЭксклюзив

Уехавшая во Францию россиянка раскрыла неприятную особенность местных мужчин

«Лента.ру»: Уехавшая во Францию россиянка рассказала о скупости местных мужчин
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Bernard Jaubert / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Россиянка, уехавшая во французский город Тулуза, раскрыла особенности общения с местными мужчинами. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

Наталья (имя изменено) перебралась за границу, когда ей было 18 лет. В новой стране она начала изучать кино, сдала экзамен на знание языка и стала заводить знакомства.

По словам женщины, французы гостеприимны и вежливы, но при этом отличаются скупостью. «Во Франции у мужчин не принято закрывать девушке счет, дарить на свидании цветы, да и в целом проявлять щедрость», — объяснила она.

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Россиянка отметила, что ее подруги-француженки поддерживают такое отношение и считают его правильным. Хотя, как признается Наталья, все зависит от конкретной пары. Среди французов можно встретить и щедрых мужчин.

Ранее сообщалось, что студентка МГИМО, поучившаяся в Южной Корее, назвала корейцев слабыми. «Такое впечатление, что если на нас кто-нибудь нападет, то защищаться придется мне самой», — поделилась впечатлениями о местных мужчинах она.

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