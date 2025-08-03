Певшие на фоне горящей нефтебазы в Сочи девушки и парень записали видео из отдела полиции

Спевшие на фоне горящей нефтебазы в Сочи трое приезжих извинились на видео

Две девушки и молодой человек, снимавшие видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), извинились на видео из отдела полиции. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

3 августа в социальных сетях появились кадры с двумя девушками, спевшими на фоне пожара на нефтебазе в Сочи. Вместе с ними также был махавший руками парень.

«Сотрудники УВД по городу Сочи совместно с коллегами из федеральной территрии "Сириус" установили и задержали героев скандального видеоролика, снятого сегодня на фоне пожара. Трое молодых людей (19, 20, 21 лет) оказались приезжими из Нижнего Тагила», — рассказали в полиции Сочи.

