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19:53, 3 августа 2025Силовые структуры

Певшие на фоне горящей нефтебазы в Сочи девушки и парень записали видео из отдела полиции

Спевшие на фоне горящей нефтебазы в Сочи трое приезжих извинились на видео
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Полиция Сочи»

Две девушки и молодой человек, снимавшие видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), извинились на видео из отдела полиции. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

3 августа в социальных сетях появились кадры с двумя девушками, спевшими на фоне пожара на нефтебазе в Сочи. Вместе с ними также был махавший руками парень.

«Сотрудники УВД по городу Сочи совместно с коллегами из федеральной территрии "Сириус" установили и задержали героев скандального видеоролика, снятого сегодня на фоне пожара. Трое молодых людей (19, 20, 21 лет) оказались приезжими из Нижнего Тагила», — рассказали в полиции Сочи.

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