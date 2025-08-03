Полиция задержала снимавших последствия атаки ВСУ в Сочи девушек

Полиция задержала девушек, снимавших видео на фоне пожара в Сочи после атаки ВСУ

Сотрудники полиции задержали девушек, снимавших видео в Сочи на фоне пожара на нефтебазе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Уточняется, что в кадре находились 21-летняя и 19-летняя девушки. На опубликованных в социальных сетях кадрах они улыбаются на фоне огня, подпевая песне. На видео также можно заметить машущего руками молодого человека, однако о применении каких-либо мер в его отношении неизвестно.

«После публикации ролика в сети полиция провела проверку. Девушек доставили в отдел», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что на нефтебазе в Сочи начался пожар из-за попадания обломков украинского дрона в цистерну с нефтепродуктами. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.