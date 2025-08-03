Пожар на нефтебазе в Сочи начался из-за попадания обломков в цистерну с нефтепродуктами

Кондратьев: Пожар на нефтебазе в Сочи тушат 127 человек и 35 единиц техники

Пожар на нефтебазе в Сочи начался из-за попадания обломков беспилотника в цистерну с нефтепродуктами, об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание», — отметил он.

Губернатор уточнил, что пожар тушат 127 человек и 35 единиц техники. Он поручил держать ситуацию на личном контроле главе Сочи Андрею Прошунину.

Нефтебаза в Сочи загорелась после атаки беспилотников, ранее сообщил Прошунин. Атака началась около 2:15 ночи. ПВО работала над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом, произошло более 20 взрывов. Местные жители и туристы спрятались на подземных парковках и в бомбоубежищах. По предварительным данным, пострадавших нет.

Дроны также атаковали Воронежскую область. Из-за падения обломков загорелся частный дом, пострадала женщина.

