Поднявший катамаран в воздух смерч в российском регионе попал на видео

В Краснодарском крае смерч обрушился на пляж с отдыхающими

В Краснодарском крае смерч обрушился на пляж с отдыхающими. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как смерч на пляже в поселке Агой сначала поднимает в воздух мебель, а потом и катамаран — он упал на крышу пляжной постройки. В этот момент под ней находились люди.

Также в Туапсинском районе из берегов вышли реки, в поселке Лермонтово мощный поток воды снес мост. В некоторых районах включили предупреждение о подъеме воды и эвакуации.

Ранее сообщалось, что названы места прохождения смерчей в России.