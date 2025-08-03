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11:14, 3 августа 2025Экономика

Поднявший катамаран в воздух смерч в российском регионе попал на видео

В Краснодарском крае смерч обрушился на пляж с отдыхающими
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Краснодарском крае смерч обрушился на пляж с отдыхающими. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как смерч на пляже в поселке Агой сначала поднимает в воздух мебель, а потом и катамаран — он упал на крышу пляжной постройки. В этот момент под ней находились люди.

Также в Туапсинском районе из берегов вышли реки, в поселке Лермонтово мощный поток воды снес мост. В некоторых районах включили предупреждение о подъеме воды и эвакуации.

Ранее сообщалось, что названы места прохождения смерчей в России.

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