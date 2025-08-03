Поднявший катамаран в воздух смерч в российском регионе попал на видео

В Краснодарском крае смерч обрушился на пляж с отдыхающими. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, как смерч на пляже в поселке Агой сначала поднимает в воздух мебель, а потом и катамаран — он упал на крышу пляжной постройки. В этот момент под ней находились люди.
Также в Туапсинском районе из берегов вышли реки, в поселке Лермонтово мощный поток воды снес мост. В некоторых районах включили предупреждение о подъеме воды и эвакуации.
Ранее сообщалось, что названы места прохождения смерчей в России.