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18:20, 1 июля 2025Экономика

Названы места прохождения смерчей в России

Синоптик Позднякова: В ближайшие дни в Краснодарском крае пройдут смерчи
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В ближайшие дни на юге России ожидаются смерчи. Места прохождения вихрей назвала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, пишет NEWS.ru.

По словам синоптика, опасные явления затронут Краснодарский край, в том числе Сочи. Помимо смерчей на этот регион обрушатся проливные дожди, которые значительно поднимут уровень воды в реках.

Позднякова уточнила, что смерчи сформируются над морем — купаться в таких условиях будет опасно.

Ранее жителям Москвы пообещали погодные качели. По словам синоптиков, температура воздуха в ближайшую неделю будет переменчивой.

Ненастье начнет уходить со среды, 2 июля, обещает синоптик. Во вторник столбики термометров в Москве будут держаться у отметки в 15 градусов тепла, порывы ветра достигнут скорости 15 метров в секунду. Дожди пойдут на убыль к вечеру. Затем погода в мегаполисе начнет налаживаться, и в четверг-пятницу, 3-4 июля, воздух прогреется до плюс 25 градусов.

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