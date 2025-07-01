Названы места прохождения смерчей в России

Синоптик Позднякова: В ближайшие дни в Краснодарском крае пройдут смерчи

В ближайшие дни на юге России ожидаются смерчи. Места прохождения вихрей назвала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, пишет NEWS.ru.

По словам синоптика, опасные явления затронут Краснодарский край, в том числе Сочи. Помимо смерчей на этот регион обрушатся проливные дожди, которые значительно поднимут уровень воды в реках.

Позднякова уточнила, что смерчи сформируются над морем — купаться в таких условиях будет опасно.

Ранее жителям Москвы пообещали погодные качели. По словам синоптиков, температура воздуха в ближайшую неделю будет переменчивой.

Ненастье начнет уходить со среды, 2 июля, обещает синоптик. Во вторник столбики термометров в Москве будут держаться у отметки в 15 градусов тепла, порывы ветра достигнут скорости 15 метров в секунду. Дожди пойдут на убыль к вечеру. Затем погода в мегаполисе начнет налаживаться, и в четверг-пятницу, 3-4 июля, воздух прогреется до плюс 25 градусов.