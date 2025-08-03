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04:47, 3 августа 2025Мир

Пособницу Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз

Daily Mail: Пособницу Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз убийством
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Гислейн Максвелл, которую осудили за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну, перевели в другую тюрьму после того, как ей стали поступать угрозы убийством от других заключенных. Ее сочли «стукачкой», пишет Daily Mail.

«Гислейн Максвелл была переведена в другую тюрьму под покровом ночи после того, как насильники и убийцы завалили ее угрозами убийства за то, что она — "стукачка"», — говорится в материале.

Уточняется, что угрозы Максвелл начали поступать после того, как она пообщалась со следователями и ответила на их новые вопросы.

Ранее стало известно, что Максвелл рассказала минюсту США о 100 фигурантах дела Эпштейна.

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