Daily Mail: Пособницу Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз убийством

Гислейн Максвелл, которую осудили за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну, перевели в другую тюрьму после того, как ей стали поступать угрозы убийством от других заключенных. Ее сочли «стукачкой», пишет Daily Mail.

«Гислейн Максвелл была переведена в другую тюрьму под покровом ночи после того, как насильники и убийцы завалили ее угрозами убийства за то, что она — "стукачка"», — говорится в материале.

Уточняется, что угрозы Максвелл начали поступать после того, как она пообщалась со следователями и ответила на их новые вопросы.

Ранее стало известно, что Максвелл рассказала минюсту США о 100 фигурантах дела Эпштейна.