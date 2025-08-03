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17:19, 3 августа 2025Россия

Пожар на нефтебазе в Сочи полностью ликвидировали

Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи ликвидировали
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи полностью потушили. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

По его словам, горение цистерн с топливом ликвидировали. «Прибегли к так называемой пенной атаке, чтобы наверняка исключить тление», — написал градоначальник. В операции участвовали 90 пожарных.

Нефтебаза в Сочи загорелась из-за попадания обломков беспилотника в цистерну с нефтепродуктами. Атака началась около 02:15. Силы ПВО работали над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом, произошло более 20 взрывов.

Ранее сообщалось, что в Кургане загорелась газораспределительная станция. Из соседнего дома на улице Чернореченской эвакуировали жителей.

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