Премьер Баварии призвал отменить пособия для украинцев в ФРГ

Премьер Баварии Зедер призвал отменить пособия для украинцев в ФРГ

Председатель Христианско-социального союза, премьер Баварии Маркус Зедер выступил за полную отмену пособий для украинских беженцев. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.

«Необходимо побеспокоиться о том, чтобы больше не выплачивались Bürgergeld (гражданские пособия) для всех тех, кто прибывает с Украины», — заявил он.

По его словам, ни в одной другой стране беженцы не получают такие пособия, из-за которых они не хотят работать, несмотря на хорошее образование.

Ранее Зедер заявил, что Германия готова отправить военнообязанных украинцев Вооруженным силам Украины (ВСУ), в случае если к власти придет блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. «Если Украина попросит нас об этом [отправке военнообязанных украинцев]», — сказал глава регионального правительства.

