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00:20, 3 августа 2025Россия

Путин заявил о надежном снабжении железнодорожниками ВС России

Путин: Железнодорожники в условиях внешней угрозы надежно снабжают ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Сотрудники железнодорожного транспорта обеспечивают надежное снабжение Вооруженных сил (ВС) России в условиях внешней угрозы, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Он поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником. «Когда потребовалось в короткий срок решать новые сложные задачи, гарантировать надежное снабжение вооруженных сил, с этим вызовом наши железнодорожники достойно справляются», — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что в суровые военные годы железнодорожники проявляли неизменное мужество и стойкость.

Ранее Путин поручил правительству и РЖД оптимизировать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга.

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