Путин заявил о надежном снабжении железнодорожниками ВС России

Путин: Железнодорожники в условиях внешней угрозы надежно снабжают ВС России

Сотрудники железнодорожного транспорта обеспечивают надежное снабжение Вооруженных сил (ВС) России в условиях внешней угрозы, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Он поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником. «Когда потребовалось в короткий срок решать новые сложные задачи, гарантировать надежное снабжение вооруженных сил, с этим вызовом наши железнодорожники достойно справляются», — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что в суровые военные годы железнодорожники проявляли неизменное мужество и стойкость.

Ранее Путин поручил правительству и РЖД оптимизировать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга.