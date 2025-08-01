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10:45, 1 августа 2025Экономика

Путин поручил оптимизировать строительство российского мегапроекта

Президент Путин поручил оптимизировать строительство ВСМ от Москвы до Петербурга
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ)

Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ). Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД оптимизировать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга. Перечень требований главы государства по поводу мегапроекта опубликован на сайте Кремля.

Камбин и РЖД должны принять решения по завершению проектирования на всех этапах строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. При этом важно учесть заключения Главгосэкспертизы и оценить стоимость работ. Доклад президенту нужно представить до 15 сентября 2025 года.

Помимо этого, Путин попросил сформировать модель развития сети ВСМ по всей России, исходя из конкретных сроков и параметров каждого проекта. Сделать это нужно до 31 марта 2026 года, а ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Отдельные поручения глава государства дал правительству и Сбербанку, который участвует в финансировании российского мегапроекта. К 1 октября 2025 года им нужно решить, как будут использованы для строительства ВСМ 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния.

В начале июля Путин потребовал уточнить сроки экспертизы проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что время в пути от Москвы до Петербурга по ВСМ сократится до 2 часов 15 минут. Поезда будут способны разгоняться до 400 километров в час.

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