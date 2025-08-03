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21:51, 2 августа 2025Культура

Раскрыты последние слова участника группы The Rolling Stones

Сын музыканта The Rolling Stones Хименеса рассказал о последних словах отца
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Сын музыканта группы The Rolling Stones Леонардо «Флако» Хименеса Артуро рассказал, какими были последние слова его отца. Об этом сообщает The San Antonio Express News.

«Сын Хименеса, Артуро, рассказал, что последними словами его отца были: "Я устал"», — говорится в материале.

Леонардо Хименес — шестикратный лауреат премии «Грэмми». О его смерти стало известно 2 августа. Музыканту было 86 лет. Он скончался в окружении своей семьи. За несколько месяцев до этого его госпитализировали из-за ухудшения состояния.

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