Российский танк при освобождении населенного пункта выстрелил на рекордное расстояние

Российский танк произвел выстрел на рекордные 13,3 километра в ДНР

При освобождении одного из населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) российский танк произвел выстрел на рекордное расстояние. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о танке 60-го отдельного штурмового батальона, который выстрелил на рекордные 13,3 километра.

Как рассказали танкисты, у них запросили поддержку. В одном из зданий находился пулеметный расчет. Дистанция до цели составила 13,3 километра. Первый выстрел был с недолетом 150 метров, второй точно поразил точку противника. Этот выстрел совершил танк, ранее подвергшийся атаке десяти FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что российскому танку удалось выдержать удар пяти украинских гексакоптеров и десяти FPV-дронов.