Российскому танку удалось выдержать удар 5 украинских гексакоптеров и 10 FPV-дронов

Экипаж российского танка рассказал, как пережил атаку украинских дронов

Российский танк выдержал удар пяти украинских гексакоптеров и десяти FPV-дронов. Рассказ бойца из батальона «Сомали» публикует ТАСС.

По словам бойца, танк вышел на боевую позицию и сделал два пристрелочных выстрела, после чего его атаковал рой дронов противника. Пока FPV-дроны охотились за экипажем, дроны «Баба-Яга» начали бить по танку. После шестого попадания танк стал гореть внутри.

Экипаж запрыгнул внутрь, выгрузил снаряды и потушил танк, а после получения команды покинул боевую позицию.

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