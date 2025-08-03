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21:30, 2 августа 2025Экономика

Сенат США отложил рассмотрение санкций против России

The Hill: Сенат США отложил законопроект о санкциях против России до конца лета
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Сенат Конгресса США, вероятно, не примет новый законопроект об антироссийских санкциях до конца лета. Об этом сообщает газета The Hill.

Уточняется, что Сенат завершает рабочую сессию в начале августа. «Сенаторы-республиканцы готовятся покинуть Вашингтон, не приняв масштабный законопроект о санкциях против России», — говорится в материале. В августе сенаторы отправятся в свои штаты, работу в Вашингтоне они возобновят только в начале сентября.

Уточняется, что некоторые сенаторы выступали за принятие законопроекта до ухода на каникулы, однако в итоге решение этого вопроса они передали в руки президента США Дональда Трампа. Таким образом, американскому лидеру самостоятельно придется решить, стоит ли ему выполнять свои угрозы о введении санкций против России и ее торговых партнеров.

При этом, пишет газета, многие демократы считают, что Трамп не сделает этого в полной мере.

Ранее Трамп в очередной раз пригрозил России санкциями при отсутствии прогресса в конфликте с Украиной.

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