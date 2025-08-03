Сенат США отложил рассмотрение санкций против России

The Hill: Сенат США отложил законопроект о санкциях против России до конца лета

Сенат Конгресса США, вероятно, не примет новый законопроект об антироссийских санкциях до конца лета. Об этом сообщает газета The Hill.

Уточняется, что Сенат завершает рабочую сессию в начале августа. «Сенаторы-республиканцы готовятся покинуть Вашингтон, не приняв масштабный законопроект о санкциях против России», — говорится в материале. В августе сенаторы отправятся в свои штаты, работу в Вашингтоне они возобновят только в начале сентября.

Уточняется, что некоторые сенаторы выступали за принятие законопроекта до ухода на каникулы, однако в итоге решение этого вопроса они передали в руки президента США Дональда Трампа. Таким образом, американскому лидеру самостоятельно придется решить, стоит ли ему выполнять свои угрозы о введении санкций против России и ее торговых партнеров.

При этом, пишет газета, многие демократы считают, что Трамп не сделает этого в полной мере.

Ранее Трамп в очередной раз пригрозил России санкциями при отсутствии прогресса в конфликте с Украиной.