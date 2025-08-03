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15:31, 3 августа 2025Интернет и СМИ

В 28-летнюю блогершу выстрелили во время прямого эфира

В блогершу из Эквадора Меркадо выстрелили во время прямого эфира в TikTok
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @KeylaAndreinaGonzález

В TikTok-блогершу из Эквадора Кейлу Андреину Гонсалес Меркадо выстрелили во время прямого эфира. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что 28-летняя Меркадо вела в соцсети прямую трансляцию, во время которой пила алкоголь с двумя друзьями. В какой-то момент она начала дразнить одного из них, в шутку предлагая ему выстрелить в нее. В результате мужчина направил на нее пистолет и нажал на курок. Блогерша упала, после чего эфир прекратился.

После этого мужчина, выстреливший в Меркадо, скрылся с места происшествия на мотоцикле. От полученного ранения она скончалась.

В настоящий момент ведется расследование случившегося. Преступника пока поймать не удалось.

Ранее сообщалось о нападении на популярную мексиканскую блогершу Валерию Маркес во время прямого эфира в TikTok. Неизвестный зашел в салон красоты, в котором она находилась, и выстрелил в нее.

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