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22:46, 2 августа 2025Интернет и СМИ

Симоньян выразила опасения из-за развития искусственного интеллекта

Симоньян: Искусственный интеллект может стать разрушительным для человечества
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Искусственный интеллект (ИИ) сейчас применяется во всех сферах, однако тенденции его развития вызывают большие опасения. С таким мнением выступила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Настоящее историческое» на Радио России.

«Сейчас, если это есть везде, этим не пользоваться нельзя. Ты безнадежно отстанешь. Но если задуматься о том, к чему это приведет, исходя из тенденций, уже сейчас прослеживающихся, то это вызывает большие опасения, и не только у меня», — сказала журналистка.

Она отметила, что сейчас ИИ — это очень удобный помощник, однако, по мнению Симоньян, в дальнейшем он может стать разрушительным для человечества.

Ранее депутат Светлана Бессараб заявила, что профессии кассира, оператора в банке, водителя могут исчезнуть с развитием искусственного интеллекта.

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