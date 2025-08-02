В России предсказали влияние ИИ на профессии в будущем

Депутат Бессараб: Кассиры и водители могут исчезнуть из-за ИИ

Профессии кассира, оператора в банке, водителя могут исчезнуть с развитием искусственного интеллекта (ИИ), также может сократиться IT-отрасль, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она также отметила возросшее взаимодействие врачей и юристов с ИИ.

«Предугадать это достаточно сложно, потому что развитие технологий иногда идет скачкообразным способом. (…) Очень сложно предугадать развитие событий, но, тем не менее, мы уже сегодня видим, как исчезает такое, казалось бы, привычное для нас место кассира. (…) Исчезают операторы в банках, потому что мы сегодня пользуемся системой быстрый платежей, переводами, в том числе наличных денег, а со временем появится еще и цифровой рубль», — сказала Бессараб.

Кроме того, со временем исчезнет и профессия водителя, потому что искусственный интеллект гораздо лучше человека может предугадать ситуацию и не обладает человеческими эмоциями, добавила она. Часть задач IT-сферы также будет отдана ИИ, но при этом парламентарий напомнила, что обучение искусственного интеллекта будут продолжать осуществлять IT-специалисты.

Часть задач искусственный интеллект сегодня решает уже лучше в сфере IT-технологий, чем люди подготовленные (…) Но и вместе с тем задачи постоянно усложняются, и от IT-специалистов требуется либо самая простая работа, например, обучение искусственного интеллекта, либо самая сложная — все более усложняющиеся задачи ставить и решать Светлана Бессараб депутат

Сегодня даже юристы и врачи пользуются искусственным интеллектом: врачам технологии помогают ставить диагнозы, а юристам — формулировать ответы на сложные вопросы, добавила она.

Она также отметила, что на протяжении всей истории человечества те или иные профессии отмирали, а новые появлялись. В Госдуме относятся очень внимательно к проблемам роботизации, цифровизации процессов и внедрения искусственного интеллекта, подчеркнула Бессараб.

Часть профессий у нас отойдет и благодаря автоматизации и роботизации процессов люди там не понадобятся, но все-таки контроль за работой искусственного интеллекта будет в руках, что называется, не в искусственном интеллекте, а будет именно осуществляться за счет человеческого интеллекта Светлана Бессараб депутат

Инженеры корпорации Microsoft подтвердили, что искусственный интеллект (ИИ) наиболее часто используется представителями интеллектуальных профессий, сообщало издание The Register. Специалисты компании на основе анализа поисковых запросов Bing выяснили, что инструментами ИИ чаще всего пользуются для написания или редактирования текстов. При этом к нейросетям практически не обращаются представители рабочих профессий, связанных с физическим трудом. Ученые отметили, что велик соблазн сделать вывод, что ИИ в первую очередь лишит работы интеллектуалов.

Ранее в Yota заявили, что в 2025 году число пользователей ИИ-компаньонов в России удвоилось, а средний объем трафика вырос в четыре раза.

