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09:42, 31 июля 2025Наука и техника

Microsoft описала влияние ИИ на профессии людей

Microsoft: ИИ чаще всего использовали для работы с текстом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Howard Bouchevereau / Unsplash

Инженеры корпорации Microsoft подтвердили, что искусственный интеллект (ИИ) наиболее часто используется представителями интеллектуальных профессий. Об этом сообщает издание The Register со ссылкой на исследование.

Специалисты компании на основе анализа поисковых запросов Bing выяснили, что инструментами ИИ чаще всего пользуются для написания или редактирования текстов. При этом к нейросетям практически не обращаются представители рабочих профессий, связанных с физическим трудом.

Ученые отметили, что велик соблазн сделать вывод, что ИИ в первую очередь лишит работы интеллектуалов. «Наши данные не учитывают влияние новых технологий на бизнес в целом, которое очень трудно предсказать и которое часто противоречит здравому смыслу», — объяснили ученые. Однако инструменты ИИ могут влиять на трудовую деятельность людей.

«Нейросети помогают выполнять множество задач, особенно связанных с исследованиями, написанием текстов и коммуникациями, но это не указывает на то, что ИИ может полностью выполнять какую-либо отдельную работу», — заметил старший научный сотрудник Microsoft Киран Томлинсон. Напротив, развитие технологий может создать новые рабочие места. В качестве примера он привел исследование от 2015 года, в котором доказали, что распространение банкоматов привело к увеличению числа банковских отделений и кассиров.

Согласно научной работе, чаще всего ИИ применяли переводчики, авторы текстов и писатели, историки, телефонные операторы. Реже всего нейросети были полезными операторам лесозаготовительного оборудования, санитарам и производителям литейных форм.

Ранее в Yota заявили, что в 2025 году число пользователей ИИ-компаньонов в России удвоилось, а средний объем трафика вырос в четыре раза.

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