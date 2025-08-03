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12:40, 3 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о суточных потерях ВСУ на одном направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действия «Востока»
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения Минобороны России.

«ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, 11 автомобилей и одно артиллерийское орудие», — прокомментировали в ведомстве прошедшие сутки в зоне действия «Востока».

Российские войска также нанесли поражение двум механизированным и горно-штурмовой бригадам ВСУ, бригаде теробороны и Нацгвардии в районах населенных пунктов Ольговское Запорожской области, Новогеоргиевка, Январское, Вороное Днепропетровской области и Искра в Донецкой народной республике.

Как сообщалось ранее, в США заявили, что число переданных Россией тел военных ВСУ показывает реальные потери в рядах армии Украины. По мнению эксперта, с самого начала конфликта Киев выдает свои потери за российские, а гораздо меньшие потери России — за украинские.

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