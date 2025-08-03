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10:21, 3 августа 2025Мир

В США сделали новое заявление о потерях ВСУ

Аналитик Барнс: Число переданных тел военных ВСУ показывает реальные потери
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В США заявили, что количество переданных Россией тел военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) показывает реальные потери в рядах ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Как обратило внимание агентство, американский политический обозреватель Роберт Барнс в социальной сети Х сообщил, что президент США Дональд Трамп получает ложную информацию о реальных потерях от украинского руководства. С самого начала конфликта Киев выдает свои потери за российские, а гораздо меньшие потери России — за украинские, доказательством этому служит обмен телами, отметил спикер.

В ходе ранее состоявшегося обмена Украине было передано свыше шести тысяч тел солдат ВСУ. При этом Россия получила только 57 тел. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о готовности Москвы передать еще около трех тысяч тел.

Ранее сообщалось, что назван главный прорыв на переговорах России и Украины.

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