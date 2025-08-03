В США дали совет Трампу в связи с неизбежной победой России на Украине

Победа России на Украине неизбежна, поэтому президенту США Дональду Трампу стоит прекратить затягивать конфликт. Об этом пишет издание American Conservative.

В материале говорится, что попытки быстрого урегулирования конфликта американским лидером приведут только к отсрочке неизбежной победы России, обладающей достаточным военным преимуществом для достижения своих целей. Главу Белого дома призвали не затягивать конфликт назло президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер прокомментировал поставки американского оружия Украине. Он подчеркнул, что таким образом Вашингтон хочет надавить на Москву.