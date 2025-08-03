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09:49, 3 августа 2025Бывший СССР

Трампа призвали прекратить затягивать конфликт на Украине назло Путину

В США дали совет Трампу в связи с неизбежной победой России на Украине
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Победа России на Украине неизбежна, поэтому президенту США Дональду Трампу стоит прекратить затягивать конфликт. Об этом пишет издание American Conservative.

В материале говорится, что попытки быстрого урегулирования конфликта американским лидером приведут только к отсрочке неизбежной победы России, обладающей достаточным военным преимуществом для достижения своих целей. Главу Белого дома призвали не затягивать конфликт назло президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер прокомментировал поставки американского оружия Украине. Он подчеркнул, что таким образом Вашингтон хочет надавить на Москву.

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