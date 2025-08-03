«Мы планируем оказать давление». В США раскрыли цель поставок оружия Киеву и описали позицию Трампа по решению конфликта

Постпред Уитакер: Спецпосланник Трампа Уиткофф посетит Москву в эти выходные

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер прокомментировал поставки американского оружия Украине. Он подчеркнул, что таким образом Вашингтон хочет надавить на Россию.

Путем продажи американского оружия нашим союзникам по НАТО мы планируем оказать давление на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров, а также обеспечить долгосрочное прекращение огня Мэттью Уитакер постпред США при НАТО

Ранее стало известно, что США и другие страны — члены НАТО занялись разработкой нового механизма военных поставок Украине, который подразумевает закупки американских вооружений их списка приоритетных потребностей республики. Предполагается, что с таким подходом альянс предоставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие на сумму 10 миллиардов долларов.

Трамп считает, что конфликт на Украине решится переговорами

Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине можно решить только при помощи переговоров, рассказал Уитакер.

Президент Трамп довольно ясно дал понять, что конфликт на Украине не будет закончен на поле боя. В конце концов, он должен быть завершен при помощи переговоров Мэттью Уитакер постпред США при НАТО

Ранее Трамп снова пригрозил России санкциями, если прогресс в урегулировании конфликта с Украиной не будет достигнут в установленные им сроки.

Также стало известно о новом возможном плане США по урегулированию украинского конфликта. Так, Белый дом может заключить с Москвой выгодную сделку по редкоземельным металлам и связать ее с завершением конфликта на Украине. Это решение может сократить зависимость американцев от китайских ресурсов.

Спецпосланник Трампа едет в Москву

Уитакер сообщил, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф посетит Москву на этих выходных.

Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных, и я надеюсь, что ему удастся добиться прорыва Мэттью Уитакер постпред США при НАТО

Ранее американский лидер заявил, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни. «Он потом едет в Россию, верите или нет», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о запланированном на 1 августа визите его представителя в Израиль.

В США призвали смотреть на действия Трампа, а не на слова

Финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер оценил действия президента США в отношении России. По его мнению, решения Трампа гораздо важнее его публичных заявлений.

Трамп снова отправляет [спецпосланника президента США Стива] Уиткоффа в Москву. (…) Эти коммуникации, которые осуществляются через доверенное лицо, гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ Алекс Крайнер финансовый аналитик

Эксперт добавил, что, несмотря на все слова Трампа, он показал, что понимает «важность российско-американских отношений».

