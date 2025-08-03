Украинка сняла на видео пляж с тетраподами возле Одессы

В Одессе женщина сняла на видео установленные на пляже тетраподы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».
На кадрах женщина пробирается между установленными на пляже бетонными изделиями, чтобы добраться к воде, и жалуется, что в отеле ее об этом не предупредили.
В Затоке установили береговые заграждения для защиты от российского десанта.
Ранее сообщалось, что в Одессе установили противоминные сетки, а затем заявили об их бесполезности. Эколог Владислав Балинский нырял на инклюзивном пляже. Он отметил, что сетки запутались на большей протяженности пляжа.