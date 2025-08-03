Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:22, 3 августа 2025Бывший СССР

Украинка сняла на видео пляж с тетраподами возле Одессы

В Одессе женщина сняла на видео установленные на пляже тетраподы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: @bloknot.odessa

В Одессе женщина сняла на видео установленные на пляже тетраподы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

На кадрах женщина пробирается между установленными на пляже бетонными изделиями, чтобы добраться к воде, и жалуется, что в отеле ее об этом не предупредили.

В Затоке установили береговые заграждения для защиты от российского десанта.

Ранее сообщалось, что в Одессе установили противоминные сетки, а затем заявили об их бесполезности. Эколог Владислав Балинский нырял на инклюзивном пляже. Он отметил, что сетки запутались на большей протяженности пляжа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умеров доложил Зеленскому о контакте с российскими представителями

    Украинка сняла на видео пляж с тетраподами возле Одессы

    Латиноамериканские картели заподозрили в подготовке бойцов в ВСУ для нападения на США

    По мосту в Херсоне нанесли еще несколько ударов

    Российский пловец завоевал золото на чемпионате мира

    Мамаев заявил об отсутствии проблем в российском футболе

    В России предложили сделать длинные выходные в мае вместо зимних каникул

    В Сочи женщина получила осколочные ранения из-за атаки украинских беспилотников

    Россиянка отвергла ухаживания мужчины и получила выстрел в лицо

    Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальном числе стобалльников ЕГЭ с Кавказа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости