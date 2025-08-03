Украинцы с битами и пистолетами набросились на сотрудников ТЦК в Николаеве

Жители Николаева с битами и пистолетами набросились на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов). Об этом сообщается на странице Николаевского областного ТЦК в Facebook (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ТЦК заявили, что гражданские, вооруженные битами, трубами и пистолетами, повредили транспорт и избили военкомов. Те в ответ открыли огонь из травматического пистолета.

Правоохранительные органы разбираются в произошедшем.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК, несмотря на протесты граждан, вывезли со стадиона «Локомотив» в Виннице более 100 мобилизованных. Одна из женщин легла на дорогу, пытаясь перекрыть путь сотрудникам ТЦК. Ее силой задержали полицейские