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18:08, 3 августа 2025Бывший СССР

Украинцы с битами набросились на военкомов

Украинцы с битами и пистолетами набросились на сотрудников ТЦК в Николаеве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жители Николаева с битами и пистолетами набросились на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов). Об этом сообщается на странице Николаевского областного ТЦК в Facebook (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ТЦК заявили, что гражданские, вооруженные битами, трубами и пистолетами, повредили транспорт и избили военкомов. Те в ответ открыли огонь из травматического пистолета.

Правоохранительные органы разбираются в произошедшем.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК, несмотря на протесты граждан, вывезли со стадиона «Локомотив» в Виннице более 100 мобилизованных. Одна из женщин легла на дорогу, пытаясь перекрыть путь сотрудникам ТЦК. Ее силой задержали полицейские

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