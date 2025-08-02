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06:06, 2 августа 2025Бывший СССР

Сотрудники ТЦК вывезли со стадиона более 100 мобилизованных

Рожин: Сотрудники ТЦК вывезли со стадиона в Виннице более 100 мобилизованных
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), несмотря на протесты граждан, вывезли со стадиона «Локомотив» в Виннице более 100 мобилизованных. Об этом сообщил военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Сразу видно, что в условиях охоты на людей собирается в общественных местах не очень умный контингент с отсутствующим инстинктом самосохранения», — написал Рожин.

Блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале добавил, что одна из женщин легла на дорогу, пытаясь перекрыть путь сотрудникам ТЦК. Ее силой задержали полицейские. Также правоохранители своими автомобилями загородили подходы к стадиону, обеспечив возможность поместить мобилизованных в автобусы.

Об удержании людей на стадионе сотрудниками ТЦК сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Он отметил, что родственники мобилизованных «пришли их забрать» и начали штурмовать стадион. В ответ обороняющиеся принялись бить женщин и задувать газом, подчеркнул депутат.

Позднее полицейские стянули к стадиону дополнительные силы, а собравшимся гражданским пригрозили наказанием за нарушение комендантского часа.

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