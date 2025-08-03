Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:33, 3 августа 2025Бывший СССР

Умеров доложил Зеленскому о контакте с российскими представителями

Умеров пообщался с российскими представителями и сообщил об этом Зеленскому
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава украинской делегации на переговорах с Россией в Турции и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров пообщался с российскими представителями и доложил о результатах президенту республики Владимиру Зеленскому. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram-канале.

«Среди ключевых вопросов — продолжение обменов военнопленными. Достигнута договоренность об обмене 1200 человек, ведется работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем», — заявил Зеленский.

Политик уточнил, что на встрече также присутствовал глава его офиса Андрей Ермак. Он рассказал Зеленскому о взаимодействии с западными партнерами Украины, в частности — о контактах с представителями США.

Третий раунд переговоров представителей Москвы и Киева прошел в Турции 23 июля. Встреча российской и украинской делегаций продлилась около 40 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умеров доложил Зеленскому о контакте с российскими представителями

    В Сочи женщина получила осколочные ранения из-за атаки украинских беспилотников

    Россиянка отвергла ухаживания мужчины и получила выстрел в лицо

    Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальном числе стобалльников ЕГЭ с Кавказа

    В Британии рассказали об ускорении российского наступления

    Ставшая жертвой кражи в Европе телезвезда дала важный совет

    В России раскрыли подробности об отечественной вакцине от рака

    Продавец киоска украл лотерейные билеты на сумму 200 тысяч рублей и ничего не выиграл

    Появилось видео упавшего в реку автобуса с 25 пассажирами

    В российском регионе пропавшего в лесу мужчину нашли через четыре дня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости