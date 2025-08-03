В Британии рассказали об ускорении российского наступления

В Британии признали успех российского наступления на Украине

Российское наступление на Украине ускорилось четвертый месяц подряд и стало самым масштабным с ноября 2024 года. Об этом со ссылкой на анализ данных Института изучения войны (ISW) сообщает британское издание The Telegraph.

По данным издания, в течение июля Российская армия заняла 713 квадратных километров Украины, что является чистым приростом в 634 квадратных километра. Отмечается, что текущее занятие территории значительно больше, чем в предыдущие месяцы.

Так, в июне под российский контроль перешло 588 квадратных километров, 507 — в мае и 379 — в апреле. Наступление сконцентрировано в Харьковской и Запорожской областях. Отмечается, что под контролем России находится примерно 19 процентов украинской территории.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о наступлении Вооруженных сил РФ по всей линии боевого соприкосновения.