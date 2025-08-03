В Дагестане жених захотел успокоить невесту снюсом и сорвал свадьбу на 700 человек

Mash: В Дагестане жених дал снюс невесте и сорвал свадьбу на 700 человек

В Дагестане мужчина сорвал собственную свадьбу на 700 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Дагестанскую свадьбу на 700 человек пришлось срочно переносить — жених дал невесте снюс, чтобы ее успокоить, но ей стало плохо прямо перед началом торжества в Махачкале», — говорится в публикации.

Уточняется, что невесте потребовалась первая помощь, в связи с чем свадьбу решили перенести. Позднее самочувствие девушки нормализовалось.

Снюс — один из видов некурительного бездымного табака, его главный компонент — никотин, содержание которого в одной порции снюса примерно в пять раз больше, чем в одной сигарете.

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