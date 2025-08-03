В девять регионов России придет экстремально жаркая погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об экстремально жаркой погоде в девяти российских регионах. Об этом сообщает ТАСС.
По информации синоптика, температура воздуха будет превышать климатическую норму на пять-девять градусов в ближайшие дни.
Так, в Архангельской области прогнозируется до плюс 29-32 градусов, в Мурманской области — до 25-30, в Ненецком автономном округе и Карелии — 27-30 градусов.
Вильфанд также сообщил, что на шесть-восемь градусов выше нормы температура будет в Чечне и Ингушетии, может доходить до плюс 41 градуса.
На Дальнем Востоке, в регионах, окруженных морем, температуры будут аномально высокими. В Сахалинской области показатель поднимется до 29 градусов, в Приморском крае — до 30, на Чукотке — 25-27 градусов.
Ранее сообщалось, что часть россиян предупредили о 40-градусной жаре.