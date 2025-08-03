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10:58, 3 августа 2025Экономика

В девять регионов России придет экстремально жаркая погода

Синоптик Вильфанд предупредил о жаре в девяти регионах России
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об экстремально жаркой погоде в девяти российских регионах. Об этом сообщает ТАСС.

По информации синоптика, температура воздуха будет превышать климатическую норму на пять-девять градусов в ближайшие дни.

Так, в Архангельской области прогнозируется до плюс 29-32 градусов, в Мурманской области — до 25-30, в Ненецком автономном округе и Карелии — 27-30 градусов.

Вильфанд также сообщил, что на шесть-восемь градусов выше нормы температура будет в Чечне и Ингушетии, может доходить до плюс 41 градуса.

На Дальнем Востоке, в регионах, окруженных морем, температуры будут аномально высокими. В Сахалинской области показатель поднимется до 29 градусов, в Приморском крае — до 30, на Чукотке — 25-27 градусов.

Ранее сообщалось, что часть россиян предупредили о 40-градусной жаре.

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