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16:44, 3 августа 2025Мир

В Германии дали России совет из-за ультиматума Трампа

Bild: В Германии посоветовали России проигнорировать ультиматум Трампа
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военный эксперт из Германии Томас Тайнер дал России совет в связи с ультиматумом президента США Дональда Трампа о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Его слова публикует Bild.

По словам немецкого аналитика, российскому руководству достаточно просто проигнорировать ультиматум американского лидера. Он отметил, что в этом случае не будет никаких последствий. «Если русские промолчат, ничего не произойдет», — заявил Тайнер.

1 августа Трамп сообщил о подготовке новых санкций против России, которые могут быть введены Вашингтоном по истечении десятидневного срока ультиматума.

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