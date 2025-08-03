Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:09, 3 августа 2025Мир

В Германии захотели создать сильнейшую армию в Европе

BZ: Германия перевооружается для создания сильнейшей армии в Европе
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Германии решили провести масштабное перевооружение страны. Об этом сообщает издание BZ.

По данным издания, целью Берлина является создание сильнейшей армии в Европе. Германия планирует перегнать страны НАТО в оборонных расходах. Власти готовятся рассмотреть свыше 60 контрактов на закупку вооружений.

На вооружение бундесвера поступят истребители Eurofighter и бронированные машины Boxer. Значительную часть военной техники власти намерены приобрести у немецких производителей KNDS и Rheinmetall.

Германия ежегодно наращивает количество добровольцев из числа 18-летних до 40 тысяч человек к 2031-му. Немецкому правительству в конце августа представят законопроект, который позволит сделать армию ФРГ намного сильнее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умеров доложил Зеленскому о контакте с российскими представителями

    В Сочи женщина получила осколочные ранения из-за атаки украинских беспилотников

    Россиянка отвергла ухаживания мужчины и получила выстрел в лицо

    Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальном числе стобалльников ЕГЭ с Кавказа

    В Британии рассказали об ускорении российского наступления

    Ставшая жертвой кражи в Европе телезвезда дала важный совет

    В России раскрыли подробности об отечественной вакцине от рака

    Продавец киоска украл лотерейные билеты на сумму 200 тысяч рублей и ничего не выиграл

    Появилось видео упавшего в реку автобуса с 25 пассажирами

    В российском регионе пропавшего в лесу мужчину нашли через четыре дня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости