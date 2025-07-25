Германия решила создать «самую сильную армию в Европе»

FT: ФРГ собирается создать самую сильную армию в Европе, набирая добровольцев

Германия собирается создать «самую сильную армию в Европе», ежегодно наращивая количество добровольцев из числа 18-летних до 40 тысяч человек к 2031 году, пишет Financial Times (FT).

По данным издания, немецкому правительству в конце августа представят законопроект, который позволит сделать армию ФРГ намного сильнее. В 2025 году Минобороны Германии рассчитывает набрать на службу 15 тысяч молодых людей в рамках добровольческой программы. Эту цифру предлагается увеличивать на 3-5 тысяч человек.

Ожидается, что добровольцам будут платить заработную плату в размере 2 тысяч евро в месяц после уплаты налогов. Они смогут приобрести новые навыки и квалификацию, пройти языковые курсы и получить субсидии на получение водительских прав.

Ранее стало известно, что Германия обеспечит свою армию всем необходимым финансированием, чтобы сделать ее сильнейшей в Европе.