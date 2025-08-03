В Госдуме назвали условие для окончания СВО

Вассерман заявил, что достичь целей СВО можно только после ликвидации Украины

Сроки окончания специальной военной операции (СВО) на Украине зависят исключительно от России, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. В беседе с MK.RU он заявил, что существование нынешней Украины мешает достижению целей СВО.

«Поскольку заявленные цели СВО в принципе не совместимы с сохранением существования террористической организации под названием Украина, совершенно ясно, что мы должны ее ликвидировать полностью», — сказал депутат.

При этом, отметил он, нельзя назвать конкретные сроки, поскольку Украину продолжают снабжать оружием. «Запаса прочности НАТО теоретически может хватить еще не на один год. Но даже они не настолько безумны, чтобы тратить все свои резервы на Украину», — добавил Вассерман.

Ранее в России оценили шансы на окончание СВО со сменой президента Украины. Военный корреспондент Александр Коц считает, что «лучше не станет».